Одиннадцатилетний россиянин сыграет на клубном ЧМ по рапиду и блицу

17:07 27.04.2026 (обновлено: 17:23 27.04.2026)
Одиннадцатилетний россиянин Шогджиев сыграет на клубном ЧМ по рапиду и блицу

© Фото : Пресс-служба Федерации шахмат России
Роман Шогджиев
Роман Шогджиев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одиннадцатилетний российский шахматист Роман Шогджиев вошел в состав участников клубного чемпионата мира по рапиду и блицу.
  • Четвертый в истории клубный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 17 по 21 июня в Гонконге.
  • Общий призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч евро.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский шахматист Роман Шогджиев в возрасте 11 лет вошел в состав участников клубного чемпионата мира по рапиду и блицу, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Шогджиев в апреле стал чемпионом мира по блицу в категории до 18 лет, в 10 лет россиянин стал международным мастером. Он вошел в состав команды Chess United вместе с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом, Хампи Конеру, Йорденом ван Форестом и Хосе Эдуардо Мартинесом Алькантарой и Тунде Онакоей.
В составе действующих чемпионов мира по блицу WR Chess выступят 16-й чемпион мира Магнус Карлсен, россиянин Андрей Есипенко, а также Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Ян-Кшиштоф Дуда, Александра Костенюк и Хоу Ифань.
За команду Узбекистана сыграют победитель последнего турнира претендентов Жавохир Синдаров, а также Рустам Касымджанов, Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов, Мухиддин Мадаминов, Афруза Хамдамова и Умида Омонова.
Китайскую команду Dragon Chilling представят 17-й чемпион мира Дин Лижэнь, Цзюй Вэньцзюнь, Вэй И, Юй Янъи, Лу Шанлэй, Бай Цзиньши и Лэй Тинцзе. За Hexamind Chess Team будут выступать россияне Екатерина Лагно и Володар Мурзин, а также Алиреза Фирузджа, Аниш Гири и Левон Аронян, за индийскую Chessgurukul - победительница турнира претенденток Рамешбабу Вайшали, ее брат Рамешбабу Прагнанандха, Аравинд Читамбарам, Пранеш Муниретхинам и Мурали Картикеян.
Четвертый в истории клубный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 17 по 21 июня в Гонконге. Всего допускается не более 42 команд, окончательная регистрация на турнир завершится 15 мая. Общий призовой фонд составит 500 тысяч евро, из которых 110 тысяч получит команда, ставшая чемпионом в рапиде, и 75 тысяч - команда - победитель турнира по блицу.
