В Саратове завершился всероссийский фестиваль спорта среди будущих врачей
10:35 27.04.2026 (обновлено: 12:34 27.04.2026)

В Саратове завершился всероссийский фестиваль спорта среди будущих врачей

© Фото : Пресс-служба СГМУ им. В.И. РазумовскогоФинал XI Фестиваля спорта "Физическая культура и спорт – вторая профессия врача" в Саратове
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове прошел финал XI Всероссийского фестиваля спорта "Физическая культура и спорт — вторая профессия врача".
  • Более 850 студентов медицинских и фармацевтических вузов приняли участие в спортивных соревнованиях.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Финал XI Всероссийского фестиваля спорта "Физическая культура и спорт — вторая профессия врача" прошел в Саратове. Более 850 студентов медицинских и фармацевтических вузов стали участниками мероприятия, сообщили в пресс-службе СГМУ им. В.И. Разумовского.

Как рассказали организаторы фестиваля, в течение четырех дней студенты-медики из разных регионов нашей страны соревновались в волейболе, футзале, гиревом спорте, шахматах и киберспорте.

На торжественной церемонии открытия выступил ректор СГМУ им. В.И. Разумовского Андрей Еремин, отметив важность проведения фестиваля такого уровня для региона.
Как подчеркнули в пресс-службе СГМУ, фестиваль позволил не только выявить сильнейших спортсменов, но и сформировать культуру здоровья, профессиональные ценности и командный дух будущих специалистов системы здравоохранения.
Финал XI Всероссийского фестиваля спорта "Физическая культура и спорт – вторая профессия врача" проходил на базе СГМУ им. В. И. Разумовского.
 
ОбществоСаратовРоссияМихаил МурашкоПетр ГлыбочкоСаратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ)
 
 
