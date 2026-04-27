В Саратове завершился всероссийский фестиваль спорта среди будущих врачей

More than 850 students of medical and pharmaceutical universities took part in sports competitions.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Финал XI Всероссийского фестиваля спорта "Физическая культура и спорт — вторая профессия врача" прошел в Саратове. Более 850 студентов медицинских и фармацевтических вузов стали участниками мероприятия, сообщили в пресс-службе СГМУ им. В.И. Разумовского.



Как рассказали организаторы фестиваля, в течение четырех дней студенты-медики из разных регионов нашей страны соревновались в волейболе, футзале, гиревом спорте, шахматах и киберспорте.



На торжественной церемонии открытия выступил ректор СГМУ им. В.И. Разумовского Андрей Еремин, отметив важность проведения фестиваля такого уровня для региона.

"Мы дали старт не просто спортивным соревнованиям, а мероприятию, где закладывается фундамент будущего врача. Для настоящего специалиста железное здоровье, стрессоустойчивость и умение работать в команде так же важны, как и знание дисциплин. Этот фестиваль — уникальная площадка для студентов со всей страны, где они могут обменяться опытом, обрести друзей и почувствовать себя частью большого и дружного сообщества", — сообщил Еремин.

Кроме того, для участников прозвучали слова поддержки от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко.

Как подчеркнули в пресс-службе СГМУ, фестиваль позволил не только выявить сильнейших спортсменов, но и сформировать культуру здоровья, профессиональные ценности и командный дух будущих специалистов системы здравоохранения.