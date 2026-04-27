Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
14:18 27.04.2026 (обновлено: 14:37 27.04.2026)
Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера "Зенита"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак после окончания матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 между ФК "Ювентус" (Турин, Италия) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия).
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера «Зенита».
  • Игра с «Ахматом» стала для Семака 238-й во главе основного состава «сине-бело-голубых», что позволило ему опередить Юрия Морозова, у которого было 237 матчей на посту главного тренера петербуржцев.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сергей Семак установил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера "Зенита", сообщается на сайте петербургской команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Воскресная игра с грозненским "Ахматом" стала для 50-летнего специалиста 238-й во главе основного состава "сине-бело-голубых". По этому показателю Семак опередил Юрия Морозова, на счету которого 237 матчей на посту главного тренера петербуржцев.
Под руководством Семака "Зенит" одержал 155 побед и забил 495 мячей в ворота соперников, эти достижения также являются клубными рекордами.
ФутболСпортСергей СемакЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала