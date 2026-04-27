В Самаре мужчина погиб при падении дерева на тротуар

САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Мужчина погиб из-за падения дерева на тротуар в Самаре, сообщает областная прокуратура.
"По предварительным данным, 27.04.2026 на проспекте Карла Маркса в Самаре произошло падение дерева на тротуар. В результате происшествия погиб мужчина", - написало надзорное ведомство в своем канале на платформе "Макс".
Прокуратура Кировского района Самары проводит проверку по факту трагедии.
В свою очередь в областном СУСК сообщили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что большая ветка отломилась от дерева и упала во дворе многоквартирного дома.
В понедельник в Самарской области наблюдается сильный штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду. По данным ГУМЧС, за три часа - с 10.45 по 13.30 мск - упали 36 деревьев, повреждения получили 15 легковых автомобилей, всего поступило более сотни сообщений о происшествиях.
Одно из упавших деревьев убило девочку 2012 года рождения, сообщили ранее РИА Новости в областной прокуратуре. Другая девочка с травмами госпитализирована.