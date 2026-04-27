Садулаев помогал борцам чувствовать себя увереннее на ЧЕ, заявил Мамиашвили
17:05 27.04.2026
Садулаев помогал борцам чувствовать себя увереннее на ЧЕ, заявил Мамиашвили

Мамиашвили: борец Садулаев как капитан команды на ЧЕ вселял уверенность в ребят

  • Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Абдулрашид Садулаев помогает молодым борцам чувствовать себя увереннее.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что капитан сборной России по вольной борьбе двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев на чемпионате Европы в Тиране своим отношением помогал молодым атлетам чувствовать себя более уверенными в своих силах.
На турнире в Албании россияне выиграли шесть золотых медалей, одну серебряную награду и две бронзовые в десяти весовых категориях. Садулаев первенствовал в весе до 97 килограммов и в шестой раз стал чемпионом Европы.
"Абулрашид Садулаев – профессионал высочайшего уровня. Он находится в прекрасной форме, и его присутствие в сборной в качестве капитана команды, конечно, дает некий психологический гандикап (перед соперниками) молодым ребятам и придает им уверенности в своих силах", - сказал Мамиашвили.
Садулаеву 29 лет. На его счету пять побед на чемпионатах Европы (2014, 2018, 2019, 2020, 2026), а также золото Европейских игр 2015 года, которое Объединенный мир борьбы (UWW) приравнял к победе на чемпионате Европы, поскольку в связи с включением борьбы в программу Европейских игр отдельный чемпионат в том году не проводился. Кроме того, Садулаев побеждал на Европейских играх 2019 года. Также борец становился чемпионом Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и Игр-2020 в Токио, россиянин шесть раз выигрывал чемпионаты мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).
ЕдиноборстваРоссияТирана (город)АлбанияМихаил МамиашвилиАбдулрашид Садулаев
 
