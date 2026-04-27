Путин назвал события, радикально изменившие судьбу России
14:24 27.04.2026 (обновлено: 14:44 27.04.2026)
Путин назвал события, радикально изменившие судьбу России

Путин: революция и гражданская война радикально изменили судьбу России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что революция и гражданская война радикально изменили судьбу России и миллионов граждан.
  • На заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Петербурге Путин подчеркнул, что опыт первых российских парламентариев заслуживает уважения и благодарности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Революция и гражданская война Радикально изменили судьбу России и миллионов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
«
"В 1907 году, обращаясь к Думе, уже на следующий год Петр Аркадиевич Столыпин говорил, что Отечество наше должно превратиться в государство правовое. Однако довольно скоро, уже через десять лет, 1917 год и трагедия гражданской войны круто, радикально изменили судьбу державы и миллионов наших сограждан", - сказал Путин в ходе выступления.
Президент подчеркнул, что есть разные оценки того, какую роль сыграли в неизбежности этого драматического перелома отдельные депутаты и политики того времени.
"Но в целом, хочу это подчеркнуть, опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности. Изучение научного, политического, философского осмысления. Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, Преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народа", - подчеркнул президент.
Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и контактов парламента с зарубежными партнерами.
