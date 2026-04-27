Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу в ближайшую международную паузу проведет три товарищеских матча, в которых встретится с командами Египта, Буркина-Фасо, а также Тринидада и Тобаго, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о том, что сборная России может провести три товарищеских матча в июне. Источник РИА Новости сообщал, что один из матчей пройдет в Волгограде.

« "Сборная России сыграет 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде", - сказал собеседник агентства.