Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу в ближайшую международную паузу проведет три товарищеских матча, в которых встретится с командами Египта, Буркина-Фасо, а также Тринидада и Тобаго, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о том, что сборная России может провести три товарищеских матча в июне. Источник РИА Новости сообщал, что один из матчей пройдет в Волгограде.
"Сборная России сыграет 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде", - сказал собеседник агентства.
В марте сборная России провела два товарищеских матча - с командой Мали в Санкт-Петербурге (0:0), а также с командой Никарагуа в Краснодаре (3:1). Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.