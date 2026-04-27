Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:00 27.04.2026 (обновлено: 13:09 27.04.2026)
Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Сборная России встретится с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу в ближайшую международную паузу проведет три товарищеских матча, в которых встретится с командами Египта, Буркина-Фасо, а также Тринидада и Тобаго, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял о том, что сборная России может провести три товарищеских матча в июне. Источник РИА Новости сообщал, что один из матчей пройдет в Волгограде.
«
"Сборная России сыграет 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде", - сказал собеседник агентства.
В марте сборная России провела два товарищеских матча - с командой Мали в Санкт-Петербурге (0:0), а также с командой Никарагуа в Краснодаре (3:1). Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
Нападающий сборной России Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Карпин не стал комментировать возможный вызов Дзюбы в сборную России
10 апреля, 10:11
 
ФутболСпортМаксим МитрофановРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Сборная России по футболуЕгипетБуркина-ФасоТринидад и Тобаго
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала