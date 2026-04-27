В столичных аэропортах десять рейсов задержали на более чем два часа

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Десять рейсов в московских аэропортах задержаны более чем на два часа из-за непогоды, сообщил Минтранс РФ.
Ранее в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что за сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Также в этот день в столице возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости, не исключена "сухая" гроза.
"Уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, не было. Задержаны на время более двух часов 10 рейсов", - говорится в сообщении.