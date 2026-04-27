Путин поддержал идею о переносе срока погашения задолженности регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.

"Единая Россия" вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем", — сказал Путин в ходе заседания.

Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании России. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и расширению контактов парламента с зарубежными партнерами.