14:13 27.04.2026 (обновлено: 20:46 27.04.2026)
Путин поддержал идею о переносе срока погашения задолженности регионов

Президент Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
  • Он выступил с поддержкой этой инициативы на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в России 27 апреля.
"Единая Россия" вышла с инициативой, с предложением перенести погашение задолженностей регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок. Давайте так и сделаем", — сказал Путин в ходе заседания.

Глава государства попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться данным вопросом.
Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании России. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и расширению контактов парламента с зарубежными партнерами.
 
