Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:21 27.04.2026
"Я позадаю вопросы": Разин снова устроил шоу на пресс-конференции

Разин посадил журналиста на пресс-конференции рядом с собой и раскритиковал его

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Разин
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Андрей Разин посадил рядом с собой журналиста на пресс-конференции и публично раскритиковал его работу.
В понедельник магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" во втором матче полуфинала плей-офф КХЛ - 4:2, сравняв счет в серии - 1-1.
Разин на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот.
"А можно смурфика из Казани сюда посадить? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Я ему позадаю вопросы", - обратился Разин.
По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию.
"Ты портишь мой имидж. Тебя читают мои потенциальные работодатели, например из "Ак Барса". Они потом скажут: "Разин - какой‑то дебил, зачем его брать?" - отметил специалист.
ХоккейСпортАк БарсКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала