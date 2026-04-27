"Я позадаю вопросы": Разин снова устроил шоу на пресс-конференции

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Андрей Разин посадил рядом с собой журналиста на пресс-конференции и публично раскритиковал его работу.

В понедельник магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл казанский " Ак Барс " во втором матче полуфинала плей-офф КХЛ - 4:2, сравняв счет в серии - 1-1.

Разин на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот.

"А можно смурфика из Казани сюда посадить? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Я ему позадаю вопросы", - обратился Разин.

По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию.