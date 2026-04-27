"Я позадаю вопросы": Разин снова устроил шоу на пресс-конференции

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Андрей Разин посадил рядом с собой журналиста на пресс-конференции и публично раскритиковал его работу.
Разин на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот.
"А можно смурфика из Казани сюда посадить? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Я ему позадаю вопросы", - обратился Разин.
По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию.
"Ты портишь мой имидж. Тебя читают мои потенциальные работодатели, например из "Ак Барса". Они потом скажут: "Разин - какой‑то дебил, зачем его брать?" - отметил специалист.