На курорте "Архыз" впервые пройдет этап Чемпионата России по ралли

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Четвертый этап Чемпионата России по ралли пройдет на курорте "Архыз" с 22 по 26 июля 2026 года, мероприятие такого уровня впервые пройдет на Северном Кавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Соглашение о сотрудничество подписали курорт "Архыз" (ГК "Мантера") и официальный промоутер Чемпионата и Кубка России по ралли "Автоспортмедиагрупп".
"Документ закрепляет проведение 4-го этапа Чемпионата России по ралли "Татнефть" под названием "Ралли Кавказ" на территории курорта с 22 по 26 июля 2026 года. Это первый в истории Северо-Кавказского федерального округа масштабный раллийный старт", - говорится в сообщении.
В каждом этапе ралли участвуют от 80 до 160 экипажей, а количество зрителей традиционно превышает 7 тысяч человек. Этапы проходят с января по октябрь в различных регионах России на разных типах покрытий: от зимних трасс в Карелии и Хабаровске до гравийных дорог юга России.