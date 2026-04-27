На курорте "Архыз" впервые пройдет этап Чемпионата России по ралли

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Четвертый этап Чемпионата России по ралли пройдет на курорте "Архыз" с 22 по 26 июля 2026 года, мероприятие такого уровня впервые пройдет на Северном Кавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.