Рейтинг@Mail.ru
На курорте "Архыз" впервые пройдет этап Чемпионата России по ралли
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 27.04.2026 (обновлено: 15:54 27.04.2026)
На курорте "Архыз" впервые пройдет этап Чемпионата России по ралли

Четвертый этап Чемпионата России по ралли пройдет на курорте "Архыз" в июле

© РИА Новости / Денис Абрамов
Курорт "Архыз"
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Курорт "Архыз". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четвертый этап Чемпионата России по ралли "Татнефть" под названием "Ралли Кавказ" впервые пройдет на курорте "Архыз" с 22 по 26 июля 2026 года.
  • Это первый в истории Северо-Кавказского федерального округа масштабный раллийный старт.
  • В каждом этапе ралли участвуют от 80 до 160 экипажей, а количество зрителей традиционно превышает 7 тысяч человек.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Четвертый этап Чемпионата России по ралли пройдет на курорте "Архыз" с 22 по 26 июля 2026 года, мероприятие такого уровня впервые пройдет на Северном Кавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Соглашение о сотрудничество подписали курорт "Архыз" (ГК "Мантера") и официальный промоутер Чемпионата и Кубка России по ралли "Автоспортмедиагрупп".
"Документ закрепляет проведение 4-го этапа Чемпионата России по ралли "Татнефть" под названием "Ралли Кавказ" на территории курорта с 22 по 26 июля 2026 года. Это первый в истории Северо-Кавказского федерального округа масштабный раллийный старт", - говорится в сообщении.
В каждом этапе ралли участвуют от 80 до 160 экипажей, а количество зрителей традиционно превышает 7 тысяч человек. Этапы проходят с января по октябрь в различных регионах России на разных типах покрытий: от зимних трасс в Карелии и Хабаровске до гравийных дорог юга России.
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"
4 января, 17:45
 
СпортАвтоспортСеверный КавказСеверо-Кавказский Федеральный округ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала