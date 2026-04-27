Путин отметил низкий уровень безработицы в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге.
- Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что безработица в городе составляет 1,5%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге, отметив, что ее "практически нет".
Глава государства в понедельник встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым, они обсудили в том числе социально-экономические вопросы.
Беглов сообщил, что безработица в городе сейчас составляет 1,5%.
"Практически нет", - отреагировал Путин.