Путин подчеркнул важность создания условий для молодых специалистов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и организаторов 30-го юбилейного Российского интернет-форума и поздравляя с 20-летием создания Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), подчеркнул важность создания условий для того, чтобы молодые специалисты стремились жить и работать в России.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на 30-м юбилейном Российском интернет-форуме, собравшем в Технопарке " Сколково " представителей органов власти, деловых кругов, разработчиков и лидеров Рунета. И конечно, поздравляю вас с 20-летием создания Ассоциации электронных коммуникаций", - говорится в телеграмме президента.

"Подчеркну, важно совместно создавать условия для того, чтобы молодые специалисты стремились жить и работать в России , приносить пользу Родине, обладать не только профессиональными навыками, но и сохранять приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям", - добавляется там.

Президент отметил, что Ассоциации электронных коммуникаций за прошедшее время объединила вокруг своих задач более 70 организаций малого и среднего бизнеса в сфере цифровых технологий.

Путин подчеркнул, что ассоциация завоевала высокий авторитет, многое сделала для укрепления партнёрского взаимодействия государства с отечественными и зарубежными компаниями в целях динамичного развития ИТ-отрасли, разработки прорывных, востребованных проектов и решений, формирования современного рынка электронных коммуникаций.

Он добавил, что РАЭК предоставляет участникам хорошую возможность для обмена позитивным опытом, реализации содержательных инициатив, вносит весомый вклад в совершенствование регуляторной политики.

Также глава государства особо отметил ежегодное исследование РАЭК "Экономика Рунета", результаты которого позволяют компаниям принимать взвешенные, стратегические решения по дальнейшему развитию, своевременно реагировать на риски.