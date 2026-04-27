Путин подчеркнул важность создания условий для молодых специалистов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и организаторов 30-го юбилейного Российского интернет-форума и поздравляя с 20-летием создания Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), подчеркнул важность создания условий для того, чтобы молодые специалисты стремились жить и работать в России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на 30-м юбилейном Российском интернет-форуме, собравшем в Технопарке "Сколково" представителей органов власти, деловых кругов, разработчиков и лидеров Рунета. И конечно, поздравляю вас с 20-летием создания Ассоциации электронных коммуникаций", - говорится в телеграмме президента.
Путин вспомнил слова Солженицына о власти
Вчера, 14:30
"Подчеркну, важно совместно создавать условия для того, чтобы молодые специалисты стремились жить и работать в России, приносить пользу Родине, обладать не только профессиональными навыками, но и сохранять приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям", - добавляется там.
Президент отметил, что Ассоциации электронных коммуникаций за прошедшее время объединила вокруг своих задач более 70 организаций малого и среднего бизнеса в сфере цифровых технологий.
Путин подчеркнул, что ассоциация завоевала высокий авторитет, многое сделала для укрепления партнёрского взаимодействия государства с отечественными и зарубежными компаниями в целях динамичного развития ИТ-отрасли, разработки прорывных, востребованных проектов и решений, формирования современного рынка электронных коммуникаций.
Россия вечна, заявил Путин
Вчера, 14:12
Он добавил, что РАЭК предоставляет участникам хорошую возможность для обмена позитивным опытом, реализации содержательных инициатив, вносит весомый вклад в совершенствование регуляторной политики.
Также глава государства особо отметил ежегодное исследование РАЭК "Экономика Рунета", результаты которого позволяют компаниям принимать взвешенные, стратегические решения по дальнейшему развитию, своевременно реагировать на риски.
"Отрадно, что ассоциация как одна из крупнейших площадок по работе с ИТ-сообществом уделяет неустанное внимание просвещению молодёжи, формированию у юношей и девушек цифровых компетенций. На это направлены такие масштабные мероприятия, как Международная Школа Интернет-БЕЗопасности, Цифровой диктант, другие образовательные начинания", - добавил президент.