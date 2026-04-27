Россия намерена продолжать стратегические отношения с Ираном, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российская Федерация намерена в дальнейшем продолжать стратегические отношения с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер встретился с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург. Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана, аятоллы Моджтабы Хаменеи.
"Хочу попросить передать самые искренние слова благодарности и подтвердить, что Россия так же, как и Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения. Передайте, пожалуйста, верховному лидеру (Ирана - ред.) слова благодарности за это послание и пожелания всего самого доброго, здоровья и успехов!" - сказал глава государства.