Путину передали наилучшие пожелания от Хаменеи и Пезешкиана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан передали президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Путин встретился с главой МИД Ирана, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
Аракчи 24 апреля начал международное турне. Министр посетил Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. В субботу Аракчи отправился в Оман, оттуда он вернулся в Исламабад, а затем вылетел в Санкт-Петербург.