Путину передали наилучшие пожелания от Хаменеи и Пезешкиана

16:01 27.04.2026 (обновлено: 16:15 27.04.2026)
Аракчи передал Путину наилучшие пожелания от Хаменеи и Пезешкиана

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от Верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан передали президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Путин встретился с главой МИД Ирана, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Верховный лидер, а также господин Пезешкиан, наш президент, попросили меня передать вам самые наилучшие и теплые пожелания", - сказал Аракчи в ходе встречи.
Аракчи 24 апреля начал международное турне. Министр посетил Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. В субботу Аракчи отправился в Оман, оттуда он вернулся в Исламабад, а затем вылетел в Санкт-Петербург.
Иранский министр заявлял, что в России планирует обсудить развитие ситуации вокруг конфликта с США и Израилем, а также координацию усилий Тегерана и Москвы для решения кризиса.
