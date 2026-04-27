Россия сделает все для скорейшего мира на Ближнем Востоке, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Но вости. Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Со своей стороны, будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее", - сказал российский лидер.