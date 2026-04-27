16:00 27.04.2026 (обновлено: 16:20 27.04.2026)
Россия сделает все для скорейшего мира на Ближнем Востоке, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все для скорейшего мира на Ближнем Востоке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Со своей стороны, будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее", - сказал российский лидер.
Аракчи 24 апреля начал международное турне. Министр посетил Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. В субботу он отправился в Оман, оттуда вернулся в Исламабад, а затем вылетел в Санкт-Петербург.
Иранский министр заявлял, что в России планирует обсудить развитие ситуации вокруг конфликта с США и Израилем, а также координацию усилий Тегерана и Москвы для решения кризиса.
