Россия надеется, что Иран пройдет период испытаний, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия надеется на то, что иранский народ пройдет период испытаний и наступит мир, заявил Владимир Путин на встрече с Аббасом Аракчи.
- Глава МИД Ирана планирует обсудить в России развитие ситуации вокруг конфликта с США и Израилем, а также координацию усилий Тегерана и Москвы для решения кризиса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Россия надеется, что иранский народ пройдет период испытаний, и наступит мир, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний - и наступит мир", - сказал российский лидер.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 24 апреля начал международное турне. Министр посетил Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. В субботу Аракчи отправился в Оман, оттуда он вернулся в Исламабад, а затем вылетел в Санкт-Петербург.