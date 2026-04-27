Народ Ирана мужественно борется за свой суверенитет, заявил Путин

- Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.
Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.
"Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет", - сказал Путин на встрече.