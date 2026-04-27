Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин рассказал на встрече с Аракчи в Петербурге, что получил послание от Верховного лидера Ирана.
- В ответ он попросил передать Хаменеи здоровья и благополучия.
- Глава МИД ИРИ поблагодарил Москву за поддержку Тегерана и высоко оценил отношения между двумя странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Владимир Путин рассказал на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге, что получил послание от верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи.
"Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана", — заявил президент.
Путин не раскрыл его содержание. В ответ он попросил Аракчи передать Хаменеи здоровья и благополучия.
"Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний — и наступит мир", — подчеркнул он.
Президент добавил, что Россия намерена помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке.
СМИ: Иран предложил США формулу переговоров
Вчера, 01:55
Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США.
"Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени", — пояснил он.
До начала переговоров министр заявлял, что планирует обсудить с Россией координацию усилий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Встреча длилась почти два часа, в ней также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. В состав иранской делегации, помимо Аракчи, вошли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.