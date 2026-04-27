Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

Встреча с участием Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин рассказал на встрече с Аракчи в Петербурге, что получил послание от Верховного лидера Ирана.

В ответ он попросил передать Хаменеи здоровья и благополучия.

Глава МИД ИРИ поблагодарил Москву за поддержку Тегерана и высоко оценил отношения между двумя странами.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Владимир Путин рассказал на Владимир Путин рассказал на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Петербурге, что получил послание от верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи.

« "Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана", — заявил президент.

Путин не раскрыл его содержание. В ответ он попросил Аракчи передать Хаменеи здоровья и благополучия.

« "Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний — и наступит мир", — подчеркнул он.

Президент добавил, что Россия намерена помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке.

Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США.

« "Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени", — пояснил он.

До начала переговоров министр заявлял, что планирует обсудить с Россией координацию усилий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.