Путин оценил идею переноса сроков погашения задолженности регионами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим делом предложение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
Путин в понедельник провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой, в том числе, обсуждалось заседание Совета законодателей.
"Перенос льготных кредитов для регионов это тоже хорошее дело", - отметил президент на встрече.
"В конце года как раз самые главные проблемы, а нужно выплачивать. Если это будет в марте выплата, то, конечно, это серьёзно облегчит работу", - сказала Матвиенко.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Глава государства поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок и попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться данным вопросом.