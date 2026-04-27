Путин оценил идею переноса сроков погашения задолженности регионами - РИА Новости, 27.04.2026
15:25 27.04.2026 (обновлено: 16:07 27.04.2026)
Путин оценил идею переноса сроков погашения задолженности регионами

Путин назвал хорошим предложение об отсрочке регионам сроков погашения кредитов

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим делом предложение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
  • Путин обсудил эту инициативу на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
  • Президент попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться вопросом переноса сроков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим делом предложение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
Путин в понедельник провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой, в том числе, обсуждалось заседание Совета законодателей.
"Перенос льготных кредитов для регионов это тоже хорошее дело", - отметил президент на встрече.
"В конце года как раз самые главные проблемы, а нужно выплачивать. Если это будет в марте выплата, то, конечно, это серьёзно облегчит работу", - сказала Матвиенко.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Глава государства поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок и попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться данным вопросом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
