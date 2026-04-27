Путин оценил идею переноса сроков погашения задолженности регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим делом предложение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.

Путин обсудил эту инициативу на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Президент попросил депутатов и сенаторов оперативно заняться вопросом переноса сроков.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим делом предложение о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.

"Перенос льготных кредитов для регионов это тоже хорошее дело", - отметил президент на встрече.

"В конце года как раз самые главные проблемы, а нужно выплачивать. Если это будет в марте выплата, то, конечно, это серьёзно облегчит работу", - сказала Матвиенко.