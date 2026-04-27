Путин назвал событием колоссальной значимости созыв первой Госдумы в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал событием колоссальной значимости созыв первой Государственной Думы в России - ее первое заседание состоялось 120 лет назад.

Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге . Ежегодное событие приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.

"Двадцать седьмого апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной Думы. В ту эпоху сам факт ее учреждения, проведение выборов стали событиями колоссальной, общественной, государственной значимости", - сказал Путин в ходе заседания.

Как подчеркнул глава государства, многие люди видели в этом событии новый новый этап развития страны и надежду на масштабные преобразования в России.

"Первый председатель Думы Сергей Андреевич Муромцев призывал парламентариев исполнить великое дело и великий подвиг на благо избравшего нас, как он сказал, народа, на благо Родины", - добавил Путин.

Кроме того, глава государства напомнил законодателям слова премьер-министра Российской империи Петра Столыпина , который в 1907 году, обращаясь к Думе, заявил, что "отечество наше должно превратиться в государство правовое".

В то же время Путин отметил значимость трагических событий в истории государства - уже через десятилетие после обращения Столыпина произошли события 1917 года, изменившие жизни миллиона людей: Февральская и Октябрьская революции, а также Гражданская война.