Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал событием колоссальной значимости созыв первой Госдумы в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 27.04.2026
Путин назвал событием колоссальной значимости созыв первой Госдумы в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал событием колоссальной значимости созыв первой Государственной Думы в России.
  • Путин напомнил о словах первого председателя Думы Сергея Муромцева и премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, которые призывали к великим преобразованиям и построению правового государства.
  • Президент отметил значимость трагических событий, произошедших через десятилетие после обращения Столыпина, — Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал событием колоссальной значимости созыв первой Государственной Думы в России - ее первое заседание состоялось 120 лет назад.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное событие приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Двадцать седьмого апреля 1906 года именно в этом зале прошло первое заседание Государственной Думы. В ту эпоху сам факт ее учреждения, проведение выборов стали событиями колоссальной, общественной, государственной значимости", - сказал Путин в ходе заседания.
Как подчеркнул глава государства, многие люди видели в этом событии новый новый этап развития страны и надежду на масштабные преобразования в России.
"Первый председатель Думы Сергей Андреевич Муромцев призывал парламентариев исполнить великое дело и великий подвиг на благо избравшего нас, как он сказал, народа, на благо Родины", - добавил Путин.
Кроме того, глава государства напомнил законодателям слова премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, который в 1907 году, обращаясь к Думе, заявил, что "отечество наше должно превратиться в государство правовое".
В то же время Путин отметил значимость трагических событий в истории государства - уже через десятилетие после обращения Столыпина произошли события 1917 года, изменившие жизни миллиона людей: Февральская и Октябрьская революции, а также Гражданская война.
"Есть разные оценки того, какую роль сыграли в неизбежности этого драматического перелома отдельные депутаты и политики того времени. Но в целом, хочу это подчеркнуть, опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения научного, политического, философского осмысления", - заявил Путин.
РоссияСанкт-ПетербургРоссийская империяВладимир ПутинПетр СтолыпинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала