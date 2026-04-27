Путин и Матвиенко посетили выставку о 120-летии российского парламентаризма
14:40 27.04.2026 (обновлено: 15:41 27.04.2026)

Путин и Матвиенко посетили выставку о 120-летии российского парламентаризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки, приуроченной к 120-летию российского парламентаризма, в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетили выставку о 120-летии российского парламентаризма.
  • Выставка была организована в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
  • Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов провел для них экскурсию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрели выставку о 120-летии российского парламентаризма в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Президент прибыл в Таврический дворец в Петербурге, где состоится заседание Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Перед выступлением Путин и Матвиенко осмотрели выставку, посвященную 120-летию российского парламентаризма. Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов провел экскурсию об историческом развитии российского парламента.
В Петербурге проходят мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Двадцать седьмого апреля 1906 начала работать российская двухпалатная парламентская система.
