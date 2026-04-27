Путин вспомнил слова Солженицына о власти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая перед парламентариями, вспомнил слова писателя Александра Солженицына о власти.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля. Во время своего выступления глава государства пожелал удачи будущим кандидатам на предстоящих выборах.
"Напомню в этой связи слова Александра Исаевича Солженицына, сказанные в Государственной Думе в 1994 году. Александр Исаевич сказал: "Власть - это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть - это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд". Мне кажется, очень своевременно, очень точно сказано, - заявил Путин.