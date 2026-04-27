Опыт первых российских парламентариев заслуживает уважения, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что опыт первых российских парламентариев заслуживает уважения и благодарности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Опыт первых российских парламентариев заслуживает благодарности и изучения, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения, научного, политического, философского осмысления. Многие ваши предшественники искренне верили в силу своих патриотических убеждений, преданно служили Отечеству, горячо, усердно и неравнодушно отстаивали интересы народа, действительно стремились к процветанию Родины", - сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей России.