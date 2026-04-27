Путин рассказал, какие процессы не должны влиять на законодательную работу - РИА Новости, 27.04.2026
14:15 27.04.2026 (обновлено: 14:37 27.04.2026)
Путин: выборный процесс и конкуренция не должны влиять на законодательную работу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
  • Он заявил, что выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны влиять на законодательную работу в центре и в регионах.
  • Президент отметил, что от власти люди ждут честного служения и результата.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Выборный процесс и порой острая конкуренция кандидатов не должны влиять на законодательную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей
Вчера, 11:00
"Уважаемые коллеги, в этом году состоятся выборы в Государственную Думу девятого созыва. Отмечу в этой связи две ключевые вещи, ну хотя бы две. Во-первых, выборный процесс, порой острая конкуренция кандидатов партии, не должны влиять на полномерную, профессиональную законодательную работу и в центре, и в регионах, на местах", - сказал Путин в ходе выступления.
Президент отметил, что парламент - это орган власти, а от власти люди ждут честного служения и, конечно, результата.
Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и контактов парламента с зарубежными партнерами.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Германии выступили со срочным призывом в отношении Путина
Вчера, 09:36
 
