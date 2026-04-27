Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 27.04.2026 (обновлено: 15:03 27.04.2026)
Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах

Путин: зацикливаться лишь на запретах в законотворчестве контрпродуктивно

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал сенаторов и депутатов не зацикливаться на запретах.
  • Он отметил, что российское законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах.
"Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна. <...> Законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее", — сказал он на Совете законодателей.

Путин отметил, что институт парламентаризма показал устойчивость, суверенность и готовность бороться за интересы страны. Он назвал работу парламента, правительства и корпораций слаженной.
"Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ", — подчеркнул он.

Другие заявления

  • Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026-го на более поздний срок.
  • Поддержка регионов — отдельная задача парламентариев.
  • Экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста.
  • Итоги предвыборной кампании в Госдуму должны быть легитимны и отражать волю народа.
  • Выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны влиять на законодательную работу.
  • Работа по оказанию помощи участникам СВО не будет прерываться.
  • Для передовых отраслей технологического лидерства нужен прочный правовой фундамент.
  • России нужно найти свою сбалансированную модель регулирования ИИ.
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала