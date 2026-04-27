Путин: предвыборная кампания в ГД должна пройти в соответствии с законом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Предвыборная кампания в Госдуму должна пройти в соответствии с законом, чтобы ее итоги были легитимны и отражали волю народа, заявил президент России Владимир Путин.

"Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы ее итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными. Отражали бы волю наших людей", - сказал Путин на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ.