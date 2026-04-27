Силы, которые хотели расколоть общество, не понимают Россию, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Силы, которые хотели расколоть российское общество, не понимают Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией - это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ", - сказал Путин в ходе заседания.
Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и контактов парламента с зарубежными партнерами.