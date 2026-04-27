Путин назвал поддержку регионов отдельной задачей парламентариев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отдельной задачей российских парламентариев поддержку регионов России.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Отдельная задача - это поддержка регионов страны, их бюджетная устойчивость, наличие на местах достаточных ресурсов для развития", - сказал Путин в ходе заседания.
Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и контактов парламента с зарубежными партнерами.