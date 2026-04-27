Стремление защищать родину превыше всего для россиян, заявил Путин

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Стремление защищать родину и любовь к ней для россиян превыше всего, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Для нас любовь к родине, стремление ее защищать превыше всего", - сказал Путин.