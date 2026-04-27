Путин отметил роль региональных парламентов для укрепления России

"В развитии и укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей", - сказал Путин в ходе заседания.

Путин традиционно каждый год встречается с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В своих выступлениях президент дает оценку работе парламентского корпуса, в том числе органов представительной власти регионов страны. Особое внимание он уделяет теме законодательного обеспечения мер поддержки участников СВО, инициативам в социальной сфере, вопросам реализации национальных проектов. Часть выступления, как правило, посвящена развитию парламентской дипломатии и контактов парламента с зарубежными партнерами.