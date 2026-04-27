14:47 27.04.2026 (обновлено: 17:46 27.04.2026)
Путин приехал в спортшколу имени Анатолия Рахлина в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин приехал в спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства осмотрел выставку фотографий, просвещенную тренерскому пути Анатолия Рахлина, воспитанником которого он являлся более 10 лет. Ранее Путин отмечал, что наставник по дзюдо, вероятно, сыграл решающую роль в его жизни.
Президент общественной организации "Региональная спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга" Михаил Рахлин показал Владимиру Путину современные залы спортивной школы и рассказал об успехах воспитанников. Президент пообщался с дзюдоистами, расспросил их о достижениях и пожелал новых удач. Также глава государства посетил тренировочные залы по фехтованию и художественной гимнастике, где сфотографировался с юными спортсменами. Путин кратко пообщался с ними, пожелал им удачи в спорте, а одну из воспитанниц поцеловал.
В 2011 году в Детско-юношеской спортивной школе № 2 Калининского района Петербурга было открыто отделение дзюдо, разместившееся в отремонтированном здании бывшего спортивного клуба Ленинградского металлического завода "Турбостроитель". В здании на Кондратьевском проспекте, 13А состоялось торжественное открытие, в ходе которого символический ключ от новой школы был вручен главному инициатору ее создания заслуженному тренеру России Анатолию Рахлину.
Рахлин - советский и российский тренер по дзюдо, под руководством которого в юности тренировался Путин. В 1962 году Рахлин стал тренером спортклуба "Турбостроитель" Ленинградского металлического завода. Путин тренировался у него более 10 лет.
Сейчас в в спортшколе обучается 1270 человек. Подготовка спортсменов ведется по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Учреждение дополнительного образования имеет статус спортивной школы олимпийского резерва имени Рахлина.
Новый многофункциональный спортивный комплекс спортшколы имени Рахлина был открыт в сентябре 2024 года. Он включает в себя многофункциональный спортзал, залы дзюдо, фехтования и художественной гимнастики, тиры для пулевой стрельбы на дистанции 10 и 25 метров, тренажерный зал и медицинский блок.
