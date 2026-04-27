Путин указал на силу многопартийной демократии в России - РИА Новости, 27.04.2026
14:07 27.04.2026 (обновлено: 14:21 27.04.2026)

Путин указал на силу многопартийной демократии в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин указал на силу многопартийной демократии в РФ.
  • Он подчеркнул, что любовь к Родине и стремление ее защищать — превыше всего для россиян.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на силу многопартийной демократии в РФ.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией - это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ", - сказал глава государства на заседании Совета законодателей.
Путин отметил, что для россиян любовь к Родине и стремление ее защищать - превыше всего. "Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения - в нем наша сила. Без этого Россия не может существовать", - подчеркнул российский лидер.
