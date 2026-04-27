Путин встретится с главой МИД Ирана в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент отправится в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге, где он проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Ирана Аракчи. Иранцы об этом уже сообщили несколько дней тому назад. И состоится беседа", - сказал Песков журналистам.
"Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - добавил он.
Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге
Вчера, 12:47