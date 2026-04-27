Путин встретится с главой МИД Ирана в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости . Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - добавил он.