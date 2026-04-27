Связанная с Мордашовым яхта прошла через Ормузский пролив, утверждает CNN

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что якобы связанная с председателем совета директоров "Северстали" Алексеем Мордашовым яхта прошла через Ормузский пролив.
"Суперъяхта… прошла через Ормузский пролив", - указывает телеканал.
Отмечается, что речь идет от 142-метровой яхте Nord, которую якобы связывают с Мордашовым. Телеканал со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic сообщает, что яхта вышла из ОАЭ, после чего ночью прошла через Ормузский пролив в направлении Маската, столицы Омана.
По этим данным, яхта якобы прошла через остров Ларак, через который, по мнению западных аналитиков, пролегает путь, который использует Корпус стражей исламской революции Ирана для контролирования прохода в пролив.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.