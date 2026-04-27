Рейтинг@Mail.ru
Связанная с Мордашовым яхта прошла через Ормузский пролив, утверждает CNN - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 27.04.2026
Связанная с Мордашовым яхта прошла через Ормузский пролив, утверждает CNN

CNN: связанная с Мордашовым яхта Nord прошла через Ормузский пролив

Яхта Nord
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Яхта Nord. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что якобы связанная с председателем совета директоров "Северстали" Алексеем Мордашовым яхта прошла через Ормузский пролив.
"Суперъяхта… прошла через Ормузский пролив", - указывает телеканал.
Отмечается, что речь идет от 142-метровой яхте Nord, которую якобы связывают с Мордашовым. Телеканал со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic сообщает, что яхта вышла из ОАЭ, после чего ночью прошла через Ормузский пролив в направлении Маската, столицы Омана.
По этим данным, яхта якобы прошла через остров Ларак, через который, по мнению западных аналитиков, пролегает путь, который использует Корпус стражей исламской революции Ирана для контролирования прохода в пролив.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреОрмузский проливИранОАЭАлексей МордашовКорпус стражей исламской революцииВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала