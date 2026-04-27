Россияне назвали бюджет для идеальных майских праздников

Среди популярных направлений для путешествий по России выделяются Карелия, Санкт-Петербург и Алтай, а среди зарубежных — Турция, Китай и Таиланд.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство россиян планируют потратить на майских праздниках не более 50 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.

"На качественный отдых на майских праздниках большинству участников опроса потребовалось бы от 100 до 200 тысяч рублей, об этом сообщили 37,4%. Каждый третий респондент (34,6%) уложился бы в сумму до 100 тысяч рублей. В свою очередь 11,3% оценили идеальный отдых в пределах 300 тысяч рублей, 12% — до 500 тысяч рублей, 4,7% — сверх этой суммы", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России

"В реальности же подавляющее большинство (82%) респондентов планируют потратить на праздниках не более 50 тысяч рублей, 11,4% готовы к расходам от 50 до 100 тысяч рублей, и только 6,6% намерены отдохнуть на сумму, превышающую 100 тысяч рублей", - добавляется там.

Отмечается, что даже при неограниченном бюджете четверть опрошенных (26%) заявили, что провели бы майские на даче. А 32,2% отправились бы в путешествие по России, причем 20,6% выбрали бы экскурсионные поездки, и только 12,6% — отдых на отечественных курортах.

В случае с зарубежным туризмом ситуация прямо противоположная: 16% респондентов предпочли бы отдых на курортах, и только 4,7% — посещение достопримечательностей. Наконец, для 11,1% идеальный отдых — это остаться дома, говорится в материалах.