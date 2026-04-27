Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 27.04.2026
Россияне назвали бюджет для идеальных майских праздников

Перейти в медиабанк
Женщина готовит шашлык на дачном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Большинство россиян планируют потратить на майских праздниках не более 50 тысяч рублей.
  • При неограниченном бюджете 32,2% россиян выбрали бы путешествие по России, а 26% провели бы праздники на даче.
  • Среди популярных направлений для путешествий по России выделяются Карелия, Санкт-Петербург и Алтай, а среди зарубежных — Турция, Китай и Таиланд.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство россиян планируют потратить на майских праздниках не более 50 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"На качественный отдых на майских праздниках большинству участников опроса потребовалось бы от 100 до 200 тысяч рублей, об этом сообщили 37,4%. Каждый третий респондент (34,6%) уложился бы в сумму до 100 тысяч рублей. В свою очередь 11,3% оценили идеальный отдых в пределах 300 тысяч рублей, 12% — до 500 тысяч рублей, 4,7% — сверх этой суммы", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России.
Госдума России - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В Госдуме рассказали, как продлить отдых на майские праздники
25 апреля, 02:47
"В реальности же подавляющее большинство (82%) респондентов планируют потратить на праздниках не более 50 тысяч рублей, 11,4% готовы к расходам от 50 до 100 тысяч рублей, и только 6,6% намерены отдохнуть на сумму, превышающую 100 тысяч рублей", - добавляется там.
Отмечается, что даже при неограниченном бюджете четверть опрошенных (26%) заявили, что провели бы майские на даче. А 32,2% отправились бы в путешествие по России, причем 20,6% выбрали бы экскурсионные поездки, и только 12,6% — отдых на отечественных курортах.
Хлеб в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Эксперт спрогнозировал цены на продукты к майским праздникам
24 апреля, 02:17
В случае с зарубежным туризмом ситуация прямо противоположная: 16% респондентов предпочли бы отдых на курортах, и только 4,7% — посещение достопримечательностей. Наконец, для 11,1% идеальный отдых — это остаться дома, говорится в материалах.
Также респондентам было предложено выбрать самые желаемые направления для поездок при наличии свободного времени и денег (допускались сразу несколько вариантов ответа). Из путешествий по России наиболее популярными оказались Карелия — 37,3%, Санкт-Петербург — 36,7%, Алтай — 35,3%, Крым — 34,7%, Калининград — 32,8%, Кавказ - 32,7%, Краснодарский край — 30% и Дальний Восток — 27,5%. Москва набрала лишь 25% голосов.
"Из зарубежных направлений чаще всего назывались Турция — 36,8%, Китай — 36,5%, Таиланд — 35,3%, экзотические острова (Мальдивы, Сейшелы и т.п.) — 33,7%, Кавказ (Армения, Грузия и т.п.) — 30%. В Европу хотели бы поехать 29,3% респондентов. Еще 23,2% выбрали бы Египет, и 19,4% — другие ближневосточные страны, включая ОАЭ", - заключается в исследовании.
Производственный календарь на май 2026 года
Как отдыхаем в мае 2026 года: майские праздники, выходные и рабочие дни
24 апреля, 13:33
 
ОбществоРоссияКавказРеспублика КарелияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала