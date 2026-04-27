Путин посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге.
- Путин наградит коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета.
- Орден будет вручен Михаилу Рахлину — сыну тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности тренировался Путин.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге и наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы отправимся на новый объект, который строился довольно долго, почти 4 года. Это многофункциональный спортивный объект, который называется "Школа олимпийского резерва имени Рахлина". Там занимаются и фехтованием, и художественной гимнастикой, и, разумеется, дзюдо", - сказал Песков.
Песков отметил, что Путин посетит этот объект, посмотрит тренировки и наградит орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Президент вручит орден сыну Рахлина, который возглавляет эту Федерацию.
Президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга является Михаил Рахлин - сын тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности тренировался Путин.
