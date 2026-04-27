Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 27.04.2026
Путин посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина в Петербурге

Песков: Путин посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина в Петербурге

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге.
  • Путин наградит коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета.
  • Орден будет вручен Михаилу Рахлину — сыну тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности тренировался Путин.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге и наградит коллектив Федерации дзюдо Петербурга орденом Почета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы отправимся на новый объект, который строился довольно долго, почти 4 года. Это многофункциональный спортивный объект, который называется "Школа олимпийского резерва имени Рахлина". Там занимаются и фехтованием, и художественной гимнастикой, и, разумеется, дзюдо", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Путин встретится с главой МИД Ирана в Петербурге
Вчера, 12:47
Песков отметил, что Путин посетит этот объект, посмотрит тренировки и наградит орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Президент вручит орден сыну Рахлина, который возглавляет эту Федерацию.
Президентом Федерации дзюдо Санкт-Петербурга является Михаил Рахлин - сын тренера Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности тренировался Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Путин работает в понедельник в Санкт-Петербурге
Вчера, 12:47
 
Санкт-ПетербургДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинАнатолий Рахлин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала