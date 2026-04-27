Важность беседы Путина и Аракчи трудно переоценить, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Важность беседы президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи трудно переоценить с учетом развития обстановки на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что Путин в понедельник планирует встретиться с Аракчи в Санкт-Петербурге.
"Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - сказал Песков журналистам.
Путин встретится с Бегловым в Петербурге
Вчера, 12:48