11:43 27.04.2026
Песков переадресовал военным вопрос о месте запуска БПЛА при атаке на Урал

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос о возможном месте запуска украинских дронов при атаке на Урал.
  • Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о совершенной атаке БПЛА по Екатеринбургу, был поврежден жилой дом, эвакуировано 50 человек, обошлось без жертв.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос о возможном месте запуска украинских дронов при атаке на Урал, пояснив, что именно бойцы РФ определяют источник угрозы.
"Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных. Именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могли ли украинские беспилотники быть запущены с территории Казахстана.
На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли эта тема с Казахстаном на высшем уровне, Песков вновь отметил, что эти детали нужно уточнять у военных.
"Я не знаю, это детали, которые нужно спрашивать у наших военных", - подчеркнул Песков.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер 25 апреля сообщил о совершенной атаке БПЛА по Екатеринбургу. В городе был поврежден жилой дом, эвакуировано 50 человек. Как уточнил глава региона, обошлось без жертв.
РоссияДмитрий ПесковУралКазахстанДенис Паслер
 
 
