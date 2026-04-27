Дабл-дабл Эмбиида не спас "Филадельфию" от поражения в матче НБА - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
07:47 27.04.2026 (обновлено: 09:00 27.04.2026)
Дабл-дабл Эмбиида не спас "Филадельфию" от поражения в матче НБА

"Филадельфия" уступила в матче плей-офф НБА с "Бостоном"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Филадельфия Севенти Сиксерс" проиграла "Бостон Селтикс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Филадельфии завершилась поражением хозяев со счетом 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Селтикс" Пэйтон Притчард, в активе которого 32 очка. Его одноклубник Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл (30 очков + 11 передач). У хозяев больше всех очков набрал Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.
Филадельфия
96 : 128
Бостон
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Бостона". Пятый матч серии пройдет в Бостоне в ночь на 29 апреля по московскому времени. По итогам регулярного чемпионата "Филадельфия" заняла седьмое место в Восточной конференции, где "Бостон" стал вторым.
В другом матче "Хьюстон Рокетс" дома обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 115:96 (26:21, 30:26, 34:18, 25:31), счет в серии стал 3-1 в пользу "Лейкерс".
