На гонке NASCAR в США произошла масштабная авария
07:36 27.04.2026 (обновлено: 10:55 27.04.2026)
На гонке NASCAR в США произошла масштабная авария

© AP Photo / Butch Dill — Крупная авария во время гонки NASCAR на автодроме Talladega Superspeedway в Алабаме, США
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Масштабная авария с участием 27 машин произошла в ходе гонки американской серии NASCAR на автодроме Talladega Superspeedway в американском штате Алабама, никто из гонщиков не пострадал, сообщается на сайте организаторов серии.
"Большая авария произошла на 115-м круге воскресной гонки NASCAR Cup Series Jack Link's 500 на автодроме Talladega Superspeedway", - говорится на сайте NASCAR.
По данным организаторов, авария произошла в передней части пелотона, когда лидер гонки Бабба Уоллес получил сильный удар от Росса Честейна в конце прямой. От толчка машину Уоллеса занесло боком к внешнему защитному барьеру прямо перед гонщиком Коулом Кастером.
"Кастер попытался увернуться, но три машины в ряд слились воедино, создав дымовую завесу хаоса в третьем повороте", - описывают инцидент организаторы серии.
Гонка была остановлена ​​красным флагом на 116-м круге для уборки обломков с гоночной трассы. Все гонщики, которые не смогли продолжить гонку, были осмотрены и отпущены из медицинского центра на трассе.
Американский автогонщик Коннор Зилич перед началом гонки серии NASCAR Xfinity Series. 9 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Пилот NASCAR сломал ключицу, празднуя победу в гонке
10 августа 2025, 12:50
 
