На гонке NASCAR в США произошла масштабная авария

© AP Photo / Butch Dill Крупная авария во время гонки NASCAR на автодроме Talladega Superspeedway в Алабаме, США

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Масштабная авария с участием 27 машин произошла в ходе гонки американской серии NASCAR на автодроме Talladega Superspeedway в американском штате Алабама, никто из гонщиков не пострадал, сообщается на сайте организаторов серии.

« "Большая авария произошла на 115-м круге воскресной гонки NASCAR Cup Series Jack Link's 500 на автодроме Talladega Superspeedway", - говорится на сайте NASCAR

По данным организаторов, авария произошла в передней части пелотона, когда лидер гонки Бабба Уоллес получил сильный удар от Росса Честейна в конце прямой. От толчка машину Уоллеса занесло боком к внешнему защитному барьеру прямо перед гонщиком Коулом Кастером.

« "Кастер попытался увернуться, но три машины в ряд слились воедино, создав дымовую завесу хаоса в третьем повороте", - описывают инцидент организаторы серии.