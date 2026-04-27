На гонке NASCAR в США произошла масштабная авария

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Масштабная авария с участием 27 машин произошла в ходе гонки американской серии NASCAR на автодроме Talladega Superspeedway в американском штате Алабама.
- Авария произошла на 115-м круге гонки NASCAR Cup Series Jack Link's 500.
- Никто из гонщиков не пострадал.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Масштабная авария с участием 27 машин произошла в ходе гонки американской серии NASCAR на автодроме Talladega Superspeedway в американском штате Алабама, никто из гонщиков не пострадал, сообщается на сайте организаторов серии.
«
"Большая авария произошла на 115-м круге воскресной гонки NASCAR Cup Series Jack Link's 500 на автодроме Talladega Superspeedway", - говорится на сайте NASCAR.
По данным организаторов, авария произошла в передней части пелотона, когда лидер гонки Бабба Уоллес получил сильный удар от Росса Честейна в конце прямой. От толчка машину Уоллеса занесло боком к внешнему защитному барьеру прямо перед гонщиком Коулом Кастером.
«
"Кастер попытался увернуться, но три машины в ряд слились воедино, создав дымовую завесу хаоса в третьем повороте", - описывают инцидент организаторы серии.
Гонка была остановлена красным флагом на 116-м круге для уборки обломков с гоночной трассы. Все гонщики, которые не смогли продолжить гонку, были осмотрены и отпущены из медицинского центра на трассе.
