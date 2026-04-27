Минцифры рассказало о работе российских онлайн-платформ за рубежом
11:05 27.04.2026 (обновлено: 16:54 27.04.2026)
Минцифры рассказало о работе российских онлайн-платформ за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ключевые российские онлайн-платформы продолжают работать в штатном режиме для пользователей за границей.
  • Технические ограничения возможны только со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.
  • В случае проблем с доступом к российским сайтам или приложениям Минцифры рекомендует сменить тип подключения.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ключевые российские онлайн-платформы - государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы - продолжают работать в штатном режиме для пользователей за границей, сообщает Минцифры в своем канале в "Максе".
"Ключевые российские онлайн-платформы - государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы - продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. В частности, Госуслуги стабильно открываются с иностранных IP", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объеме, а технические ограничения возможны только со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.
Если же у пользователей за границей не получается зайти на российский сайт или в приложение, в ведомстве рекомендуют сменить тип подключения.
"Попробуйте переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет, либо воспользуйтесь услугами другого оператора связи", - добавили там.
В Минцифры указали, что только в исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры.
Если пользователь столкнулся с подобными временными неудобствами, в ведомстве рекомендуют повторить попытку немного позже. Там пояснили, что это необходимое условие для обеспечения безопасной работы сервисов в современных условиях.
