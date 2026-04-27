Минцифры рассказало о работе российских онлайн-платформ за рубежом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ключевые российские онлайн-платформы - государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы - продолжают работать в штатном режиме для пользователей за границей, сообщает Минцифры в своем канале в " Максе ".

"Ключевые российские онлайн-платформы - государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы - продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. В частности, Госуслуги стабильно открываются с иностранных IP", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объеме, а технические ограничения возможны только со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы.

Если же у пользователей за границей не получается зайти на российский сайт или в приложение, в ведомстве рекомендуют сменить тип подключения.

« "Попробуйте переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет, либо воспользуйтесь услугами другого оператора связи", - добавили там.

В Минцифры указали, что только в исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры.