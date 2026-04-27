МИД резко осудил встречу немецкого политика с Закаевым* в Киеве - РИА Новости, 27.04.2026
12:14 27.04.2026 (обновлено: 17:29 27.04.2026)
МИД резко осудил встречу немецкого политика с Закаевым* в Киеве

Здание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России резко осудил встречу немецкого депутата Кизеветтера с террористом Закаевым* в Киеве.
  • Действия парламентария говорят о желании Берлина вмешиваться во внутренние дела и создавать угрозы для Москвы.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Недавняя встреча немецкого депутата Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым*, возглавляющим "Чеченскую республику Ичкерия"**, говорит о желании Берлина создать угрозы для Москвы, заявил МИД России.
В понедельник на Смоленскую площадь вызвали посла Германии Александера Ламбсдорфа, которому выразили протест из-за действий парламентария, входящего в правящую партию ХДС.
«

"В Москве расценивают данную встречу депутата парламента ФРГ с отъявленными преступниками как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России, в том числе через взаимодействие с террористическими структурами под эгидой киевского преступного режима", — говорится на сайте МИД.

Дипломаты отметили, что Кизеветтер приветствовал действия террористов, принимавших участие в диверсиях в Белгородской и Курской областях, а также призывал их сотрудничать с Берлином, в том числе для вербовки российских релокантов, живущих в ФРГ.
В начале апреля "Чеченскую республику Ичкерия"** признали террористической организацией и запретили в России. С начала СВО ее члены воюют в составе украинских войск, они участвовали в убийствах военных и мирных жителей.
ЧРИ** создали в 1991 году в Чечне. С ноября 2007-го ее возглавляет находящийся в международном розыске Закаев*. По данным ФСБ, он скрывается в Великобритании.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
