Медведев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Мадриде

17:53 27.04.2026 (обновлено: 18:11 27.04.2026)
Медведев вышел в четвертый круг грунтового "Мастерса" в Мадриде

  • Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Николая Будкова Кьера в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева, который является 10-й ракеткой мира.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл норвежца Николая Будкова Кьера в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который является 10-й ракеткой мира. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Madrid Open
27 апреля 2026 • начало в 16:40
Завершен
Даниил Медведев
2 : 06:36:2
Nicolai Budkov Kjaer
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертом круге грунтового турнира Медведев встретится с победителем встречи между парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо (96-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) и итальянцем Флавио Коболли (13).
ТеннисСпортДаниил МедведевМадрид
 
