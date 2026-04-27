Медведев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Мадриде

- Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Николая Будкова Кьера в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева, который является 10-й ракеткой мира.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл норвежца Николая Будкова Кьера в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который является 10-й ракеткой мира. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.
2 : 06:36:2
В четвертом круге грунтового турнира Медведев встретится с победителем встречи между парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо (96-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) и итальянцем Флавио Коболли (13).