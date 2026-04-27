В горах Дагестана машина упала в реку, водитель погиб

- В высокогорном Гумбетовском районе Дагестана автомобиль «Лада Веста» упал в реку Андийское Койсу.
- Водитель автомобиля, мужчина 1989 года рождения, погиб.
МАХАЧКАЛА, 27 апр - РИА Новости. Автомобиль упал в реку в высокогорном Гумбетовском районе Дагестана, водитель скончался, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"Поступила информация о том, что автомобиль "Лада Веста" с водителем упала в реку Андийское Койсу между населенными пунктами Игали и Нижнее Инхо Гумбетовского района… Из машины спасателями было извлечено тело мужчины и передано правоохранительным органам", – говорится в сообщении.