Ученый оценил, спасутся ли люди на Марсе в случае катастрофы на Земле

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Современные технологии не позволяют создать на Марсе базу, которая могла бы полностью автономно существовать без снабжения ресурсами с Земли, поэтому и спастись на Красной планете в случае катастрофы на Земле не получится, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник, руководитель научного направления "Космическая биология" Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычёв.

"Вопрос о трагедии. Если вдруг на Земле что-то случится, куда перелететь? Не думаю, что человечество сможет эвакуироваться на Марс , даже при всех технических средствах. Для того, чтобы это сделать, нужно будет построить полностью замкнутую биосферу, что невозможно при нынешнем уровне развития технологий", - сказал Сычёв

По его словам, сейчас космических технологий достаточно только для того, чтобы долететь до Марса. Доступные человеку системы жизнеобеспечения, хоть и имеют минимальные системы регенерации, очень плотно завязаны на снабжение с Земли. Кроме того, не решён вопрос с защитой от вторичной радиации на этой планете.

Сычёв добавил, что основным вопросом, который мог бы интересовать человечество на Марсе, является поиск жизни или признаков её существования когда-то. Однако с этой задачей могут справиться и автоматические аппараты, отметил он.