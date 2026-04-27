Ученый оценил, спасутся ли люди на Марсе в случае катастрофы на Земле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Современные технологии не позволяют создать на Марсе базу, которая могла бы полностью автономно существовать без снабжения ресурсами с Земли.
- Доступные человеку системы жизнеобеспечения очень плотно завязаны на снабжение с Земли, и при нынешнем уровне развития технологий невозможно построить полностью замкнутую биосферу на Марсе.
- Основным вопросом, который мог бы интересовать человечество на Марсе, является поиск жизни или признаков ее существования, и с этой задачей могут справиться автоматические аппараты.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Современные технологии не позволяют создать на Марсе базу, которая могла бы полностью автономно существовать без снабжения ресурсами с Земли, поэтому и спастись на Красной планете в случае катастрофы на Земле не получится, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник, руководитель научного направления "Космическая биология" Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычёв.
"Вопрос о трагедии. Если вдруг на Земле что-то случится, куда перелететь? Не думаю, что человечество сможет эвакуироваться на Марс, даже при всех технических средствах. Для того, чтобы это сделать, нужно будет построить полностью замкнутую биосферу, что невозможно при нынешнем уровне развития технологий", - сказал Сычёв.
По его словам, сейчас космических технологий достаточно только для того, чтобы долететь до Марса. Доступные человеку системы жизнеобеспечения, хоть и имеют минимальные системы регенерации, очень плотно завязаны на снабжение с Земли. Кроме того, не решён вопрос с защитой от вторичной радиации на этой планете.
Сычёв добавил, что основным вопросом, который мог бы интересовать человечество на Марсе, является поиск жизни или признаков её существования когда-то. Однако с этой задачей могут справиться и автоматические аппараты, отметил он.
