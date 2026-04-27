Рейтинг@Mail.ru
Ученый оценил, спасутся ли люди на Марсе в случае катастрофы на Земле - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:28 27.04.2026 (обновлено: 07:32 27.04.2026)
Ученый оценил, спасутся ли люди на Марсе в случае катастрофы на Земле

РИА Новости: человечество вряд ли спасется на Марсе в случае катастрофы на Земле

© AP Photo
Снимок поверхности планеты Марс
© AP Photo
Снимок поверхности планеты Марс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Современные технологии не позволяют создать на Марсе базу, которая могла бы полностью автономно существовать без снабжения ресурсами с Земли.
  • Доступные человеку системы жизнеобеспечения очень плотно завязаны на снабжение с Земли, и при нынешнем уровне развития технологий невозможно построить полностью замкнутую биосферу на Марсе.
  • Основным вопросом, который мог бы интересовать человечество на Марсе, является поиск жизни или признаков ее существования, и с этой задачей могут справиться автоматические аппараты.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Современные технологии не позволяют создать на Марсе базу, которая могла бы полностью автономно существовать без снабжения ресурсами с Земли, поэтому и спастись на Красной планете в случае катастрофы на Земле не получится, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник, руководитель научного направления "Космическая биология" Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычёв.
"Вопрос о трагедии. Если вдруг на Земле что-то случится, куда перелететь? Не думаю, что человечество сможет эвакуироваться на Марс, даже при всех технических средствах. Для того, чтобы это сделать, нужно будет построить полностью замкнутую биосферу, что невозможно при нынешнем уровне развития технологий", - сказал Сычёв.
По его словам, сейчас космических технологий достаточно только для того, чтобы долететь до Марса. Доступные человеку системы жизнеобеспечения, хоть и имеют минимальные системы регенерации, очень плотно завязаны на снабжение с Земли. Кроме того, не решён вопрос с защитой от вторичной радиации на этой планете.
Сычёв добавил, что основным вопросом, который мог бы интересовать человечество на Марсе, является поиск жизни или признаков её существования когда-то. Однако с этой задачей могут справиться и автоматические аппараты, отметил он.
НаукаМарсЗемляВладимир СычевИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала