Московский марафон вряд ли войдет в World Marathon Majors, заявил Тарасов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский марафон вряд ли войти в World Marathon Majors, но такая мечта есть, сообщил в интервью РИА Новости директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"Я могу ставить амбициозные цели, и по-другому, наверное, не вижу своего существования в этом мире. У меня есть лозунг - все преодолимо, когда у тебя есть цель. Но в истории, связанной с вхождением в World Marathon Majors, у нас была попытка захода на диалог, но но нас пока туда не впустили, я думаю, что вряд ли впустят", - сказал Тарасов, отвечая на вопрос, может ли московский марафон стать марафоном-мейджором.
Он отметил, что есть альтернатива в виде Лиги Марафонов БРИКС.
"Зайти в лигу марафонов-мейджоров, наверное, это была бы мечта, но пока она не осуществима, поэтому нам нужен стимул, новые цели, новые грани, которые мы хотим достигнуть, поэтому мы сфокусировались на развитии Лиги Марафонов БРИКС. Я уверен, что, несмотря на все сложности, мы добьемся того, чтобы в нашу лигу вошли представители из этих стран", - добавил Тарасов.
