Лыжник из России заявил, что не рассматривает переезд в США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков рассказал, что не собирается переезжать в США.
"Я не очень хочу комментарии по поводу Кендалл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю", - сказал Волков.
В марте лыжник сообщил в интервью РИА Новости, что расстался с участницей Олимпиады в Милане Дарьей Непряевой.