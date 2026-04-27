Лыжник из России заявил, что не рассматривает переезд в США - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
14:16 27.04.2026 (обновлено: 14:37 27.04.2026)
Лыжник из России заявил, что не рассматривает переезд в США

Лыжник Волков заявил, что не собирается переезжать в США

© РИА Новости / Александр Вильф
Лыжник Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Лыжник Сергей Волков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков заявил, что не собирается переезжать в США.
  • Волков сейчас тренируется на Аляске вместе с американской лыжницей Кендалл Крамер, но подчеркнул, что находится в США ненадолго.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион России по лыжным гонкам Сергей Волков рассказал, что не собирается переезжать в США.
Ранее спортсмен опубликовал в соцсетях фотографии из Аляски, где проводит тренировки вместе с американской лыжницей Кендалл Крамер. При этом Волков не вошел в состав сборной России на сезон-2026/27.
«
"Я не очень хочу комментарии по поводу Кендалл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю", - сказал Волков.
В марте лыжник сообщил в интервью РИА Новости, что расстался с участницей Олимпиады в Милане Дарьей Непряевой.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Невероятный гений": Панжинский назвал Клебо лучшим лыжником в истории
22 апреля, 09:25
 
