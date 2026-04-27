Анонсирован супербой экс-чемпионов мира Фьюри и Джошуа - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
16:10 27.04.2026 (обновлено: 16:48 27.04.2026)
Анонсирован супербой экс-чемпионов мира Фьюри и Джошуа

Коппинджер: экс-чемпионы мира по боксу Фьюри и Джошуа договорились о поединке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении поединка.
  • Бой двух бывших чемпионов мира планируется провести в четвертом квартале 2026 года.
  • Фьюри и Джошуа ранее владели титулами WBA, WBO, IBO, IBF и WBC.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении поединка, сообщает журналист Майк Коппинджер в соцсети X.
По данным источника, бой двух бывших чемпионов мира планируется провести в четвертом квартале 2026 года.
Фьюри владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. На счету 37-летнего британца 35 побед, два поражения и одна ничья.
Джошуа 36 лет, в январе он вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии, в результате которого погибли два человека. На счету британца 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии IBF, WBA, WBO и IBO. В своем последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.
