Земляне могут увидеть второй хвост, внезапно возникший у кометы PANSTARRS

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. С Земли, возможно, можно будет увидеть двойной хвост, образовавшийся у кометы C/2025 R3 (PANSTARRS) по пока неизвестным причинам во время её пролёта мимо Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Телескоп LASCO, в поле зрения которого попала комета C/2025 R3, успел в последние сутки до ухода кометы из зоны видимости увидеть формирование у тела второго хвоста", - говорится в сообщении

Отмечается, что явление стало заметно в течение воскресенья, но ученым пока неясна природа второго хвоста планеты. Обычно такие структуры образуются под действием солнечного ветра, но не возникают внезапно, а существуют долгое время.

В лаборатории предположили, что причиной появления дополнительного хвоста у кометы может быть удар по ней одним из двух облаков плазмы, выброшенных Солнцем 23-24 апреля.

"Начало формирования у C/2025 R3 второго хвоста (середина дня 25 апреля) примерно совпадает с расчетным временем, когда комета могла попасть под солнечный удар. Резкий рост плотности и температуры окружающего газа мог спровоцировать формирование ионного хвоста, для развертывания которого не хватало плотности обычного солнечного ветра", - добавили ученые.

Кроме того, указываются и другие возможные причины - от просто совпадения до пробуждения на ядре кометы гейзера.