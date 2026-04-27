Земляне могут увидеть второй хвост, внезапно возникший у кометы PANSTARRS - РИА Новости, 27.04.2026
14:40 27.04.2026
Земляне могут увидеть второй хвост, внезапно возникший у кометы PANSTARRS

Комета C2011 L4 (PanSTARRS). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У кометы C/2025 R3 (PANSTARRS) может быть сформирован второй хвост, который, возможно, будет виден с Земли.
  • По одной из версий, причиной появления дополнительного хвоста мог стать удар по комете одним из облаков плазмы, выброшенных Солнцем 23–24 апреля.
  • Ученые рассматривают и другие возможные причины появления второго хвоста, включая пробуждение гейзера на ядре кометы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. С Земли, возможно, можно будет увидеть двойной хвост, образовавшийся у кометы C/2025 R3 (PANSTARRS) по пока неизвестным причинам во время её пролёта мимо Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Телескоп LASCO, в поле зрения которого попала комета C/2025 R3, успел в последние сутки до ухода кометы из зоны видимости увидеть формирование у тела второго хвоста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что явление стало заметно в течение воскресенья, но ученым пока неясна природа второго хвоста планеты. Обычно такие структуры образуются под действием солнечного ветра, но не возникают внезапно, а существуют долгое время.
В лаборатории предположили, что причиной появления дополнительного хвоста у кометы может быть удар по ней одним из двух облаков плазмы, выброшенных Солнцем 23-24 апреля.
"Начало формирования у C/2025 R3 второго хвоста (середина дня 25 апреля) примерно совпадает с расчетным временем, когда комета могла попасть под солнечный удар. Резкий рост плотности и температуры окружающего газа мог спровоцировать формирование ионного хвоста, для развертывания которого не хватало плотности обычного солнечного ветра", - добавили ученые.
Кроме того, указываются и другие возможные причины - от просто совпадения до пробуждения на ядре кометы гейзера.
"Комета в течение нескольких дней должна стать видна для наблюдения с Земли (пока этому препятствует Солнце). Посмотрим, сохранит ли небесное тело второй хвост к этому времени. Если нет, то гипотеза, что хвост был временно сформирован ударом солнечной плазмы, станет очень вероятной", - рассказали в лаборатории.
